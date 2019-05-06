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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018

    3 برقيات من البحرين إلى الملك سلمان وولي عهده

    © AP Photo / Saudi Press Agency
    العالم العربي
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    بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، برقية تعزية ومواساة إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، أعرب فيها عن تعازيه في وفاة الأميرة حصة بنت سعود.

    كما بعث كلا من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس، والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، برقية تعازي إلى الملك سلمان وولي عهده، في وفاة الأميرة السعودية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية.

    العلم السعودي
    © AFP 2019 / STR
    الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة في أول أيام رمضان
    وأعرب الملك حمد بن عيسى "عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الأميرة حصة بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود والدة صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود، سائلا جلالته الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته".

    وأعرب ولي العهد البحريني في البرقية "عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة في وفاة الأميرة حصة بنت سعود".

    وذكر بيان وكالة أنباء البحرين، أن رئيس الوزراء "بعث ببرقية تعزية ومواساة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه ومواساته بوفاة الفقيدة الراحلة".

    وأصدر الديوان الملكي بيانا، صباح اليوم، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن فيه وفاة الأميرة، حصة بنت سعود بن عبد الله بن سعود بن فيصل آل سعود.

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    الكلمات الدلالية:
    ملك البحرين, سلمان بن عبد العزيز آل سعود, السعودية, البحرين
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