مقتل وإصابة ٤ من عناصر الشرطة العراقية بهجوم مسلح شمال البلاد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة ٤ من عناصر الشرطة الاتحادية بهجوم مسلح شمالي البلاد.

بغداد — سبوتنيك. وقالت الخلية في بيان "اعتداء إرهابي على أحدى نقاط الحراسة التابعة إلى قيادة قوات الشرطة الاتحادية في منطقة التون كوبري بين محافظتي كركوك واربيل، ما أدى إلى استشهاد ٣ وإصابة اخر من الشرطة الاتحادية".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في كانون الأول/ ديسمبر2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.