وفاة الفنانة المصرية محسنة توفيق عن عمر يناهز 80 عاما

أعلن نقيب المهن التمثيلية المصرية، الممثل أشرف زكي، وفاة الفنانة محسنة توفيق، مساء أمس الاثنين، عن عمر يناهز 80 عاما.

وذكر زكي عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام": "البقاء لله الفنانة العظيمة محسنة توفيق".

ونشرت المخرجة نادية كامل صورة لها، عبر حسابها بموقع "فيسبوك" وعلقت عليها قائلة: "مع السلامة، محسنة راحت لخليل، لك السكينة والسلام"، فى إشارة إلى زوجها أحمد خليل الذى توفى العام قبل الماضى.

كما أعلن المخرج محمد سعدون، مدير مهرجان إسكندرية السينمائى للأفلام القصيرة، وفاة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق.

وداعآ الفنانة المصرية العظيمة محسنة توفيق #بهية_ماتت 😔😔😔 pic.twitter.com/9cz90AHeYx — Mohamed Saadoun (@SaadounFilm) ٦ مايو ٢٠١٩

​ونعى سعدون الفنانة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بقوله "وداعا الفنانة المصرية العظيمة محسنة توفيق.. بهية ماتت".