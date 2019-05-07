الملك سلمان وولي عهده يعزيان بوتين في ضحايا حادث الطائرة

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال الملك سلمان في برقيته: "بلغنا نبأ الحادثة التي تعرضت لها طائرة الركاب الروسية، وما نتج عن ذلك من ضحايا، ونحن إذ نشارك فخامتكم وشعب روسيا الاتحادية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".
وكانت طائرة أيروفلوت "سوخوي سوبرجيب 100"، التي كانت متجهة من موسكو إلى مورمانسك، قد هبطت اضطراريا في مطار شيرميتييفو، يوم 5 أيار/مايو، وذلك بعد 28 دقيقة من إقلاعها.
وقال الطيار دينيس إفدوكيموف إن صاعقة أصابت الطائرة، ما أدى إلى تعطيل المعدات ووقف الاتصال مع المشغلين. وقد أسفر الحادث عن مصرع 41 شخصا.
وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه الحارة لأسر وأصدقاء ضحايا حادث احتراق الطائرة في مطار شيريميتيفو في موسكو. كما أمر بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث وبتوفير كل المساعدات اللازمة للجرحى.
#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يعزيان #الرئيس_الروسي في ضحايا حادثة طائرة الركاب الروسية.#واس pic.twitter.com/ix6dnXchv7— واس (@spagov) May 6, 2019
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