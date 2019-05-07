"أنصار الله" تعلن قصف مركز عسكري سعودي في جيزان بسلاح الجو المسير والمدفعية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، قصف سلاحي الجو المسير والمدفعية التابعين للجماعة مركزا عسكريا سعوديا في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن وحدتي سلاح الجو المسير والمدفعية نفذتا عملية مشتركة استهدفت مركز المشرق السعودي في جيزان.

© AP Photo / Hani Mohammed مقتل 6 من "أنصار الله" وجرح آخرين بهجوم للجيش اليمني شرقي محافظة الجوف

ولم تورد "المسيرة" تفاصيل عن عملية القصف المدفعي المسنود بسلاح الجو المسير.

وتستخدم جماعة "أنصار الله"، الطائرات المسيرة في تصحيح نيران المدفعية، عبر الإحداثيات التي ترسلها طائرات الاستطلاع.

وتأتي العملية عقب ساعات من إعلان الجماعة قصف مدفعيتها تجمعات لجنود سعوديين في موقع المشرق بجيزان.

وأعطبت وحدة الهندسة في "أنصار الله"، الاثنين، جرافة عسكرية سعودية بعبوة ناسفة في جبل القلحة بجيزان.