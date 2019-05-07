"أنصار الله" تعلن قصف مركز عسكري سعودي في جيزان بسلاح الجو المسير والمدفعية

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن وحدتي سلاح الجو المسير والمدفعية نفذتا عملية مشتركة استهدفت مركز المشرق السعودي في جيزان.
وتستخدم جماعة "أنصار الله"، الطائرات المسيرة في تصحيح نيران المدفعية، عبر الإحداثيات التي ترسلها طائرات الاستطلاع.
وتأتي العملية عقب ساعات من إعلان الجماعة قصف مدفعيتها تجمعات لجنود سعوديين في موقع المشرق بجيزان.
وأعطبت وحدة الهندسة في "أنصار الله"، الاثنين، جرافة عسكرية سعودية بعبوة ناسفة في جبل القلحة بجيزان.
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