مخزن سري في السودان... ماذا اكتشفت قوات الدعم السريع مع أول أيام رمضان

ضبطت قوات الدعم السريع كمية من الأسلحة الحديثة والأحزمة الناسفة القابلة للتفجير، في العاصمة السودانية الخرطوم.

ووفقا لوكالة أنباء السودان "سونا"، أوضح المقدم جدو عبد الرحمن، أن معلومة وردت لقوات الدعم السريع بأن هناك عقار بمنطقة الطائف بالخرطوم به أسلحة وذخائر ومتفجرات.

© REUTERS / STRINGER المجلس العسكري الانتقالي في السودان يعين عباس على بابكر رئيسا للقضاء

وفور تلقي المعلومات تحرك فريق من الدعم السريع وداهم المنزل ووجد فيه أسلحة قناصة كاتمة للصوت ورشاشات أوتوماتيكية وأحزمة ناسفة وهواتف أقمار صناعية ووسائل اتصالات حديثة، بجانب أجهزة خاصة للتفجير عن بعد.

وأكد المقدم جدو أن قوات الدعم ستكون عينا ساهرة لسلامة وأمن المواطنين، مؤكدا ضرورة التعاون بين الأجهزة النظامية والمواطن باعتبار أن الأمن مسؤولية الجميع.

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 نيسان/أبريل الجاري، إثر حراك شعبي.

وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.