دراسة: الشباب العربي غالبا ما ينظر إلى روسيا كحليف وليس الولايات المتحدة

توضح بيانات المسح السنوي لحالة مزاج الشباب العربي أن الشباب في الدول العربية ينظر إلى روسيا كحليف بشكل متزايد، وليس الولايات المتحدة.

وقد جرى استطلاع الرأي في 15 دولة عربية، بمشاركة 3300 شخص، تتراوح أعمارهم في الفترة ما بين 18 إلى 24 سنة. وكانت الدراسة حول الدول، التي يصنفها الشباب العربي بين حلفاء وأعداء البلدان العربية.

© Sputnik . Michail Voskresenskiy "دراسة جهنمية"... إعدام فرصة نجاة مدرعات العدو

ووصفت غالبية المستطلعين، 59%، الولايات المتحدة بالعدو، في حين كانت نسبة 32% فقط تعتبرها عدوا في عام 2016.

ومن الجدير بالذكر أن سمعة الولايات المتحدة كحليف بين الشباب العربي تدهورت، فقد انخفضت نسبة الشباب، الذين يصفون الولايات المتحدة بالحليف من 63% في عام 2016 إلى 41% في عام 2019. في حين يعتبر 64% من المشاركين روسيا حليفة، بعد أن كانت 60% منذ 3 سنوات.

وأفادت صحيفة "The National" أن الخبراء يربطون هذا التغيير في المواقف بالتأثير المتزايد لقناة "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" في العالم العربي.

وأظهرت المسح الاجتماعي لمواقف الشباب العربي خلال العام الماضي أن الشباب يشعرون بخيبة أمل في الولايات المتحدة.

وبذلك، فقد انخفض مستوى الشعور الودي تجاه الولايات المتحدة في الدول العربي في الفترة ما بين 2016 إلى 2018 من 25% إلى 13%، بينما ازداد تجاه روسيا بنسبة 12%.