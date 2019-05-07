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    عائض القرني يفاجئ السعوديين ويتحدث عن "خونة الملك سلمان"

    © AP Photo / Fethi Belaid
    العالم العربي
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    "خروج مفاجئ"، هذا ما وصفت به قناة "روتانا خليجية" اللقاء الذي أجرته مع الداعية السعودي عائض القرني، الذي كان قد غاب لفترة عن أي ظهور إعلامي، ما أثار الكثير من الأقاويل والجدل حوله.

    وأجرى عائض القرني حوارا مع برنامج "الليوان" عبر قناة "روتانا خليجية" الذي يقدمه الإعلامي السعودي، عبد الله المديفر، والذي شن فيه عائض القرني هجوما على قطر وتركيا وإيران، ومن وصفهم بـ"خونة الملك سلمان".

    الداعية عائض القرني
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    داعية سعودي يعلن: طلقت السياسة بالثلاث
    ومضى بقوله: "الآن لم يعد هناك مجال للمجاملة، فالوطن والقيادة مستهدفان بصورة كبيرة غير مسبوقة".

    وتحدث عائض القرني عن 3 خطوط حمراء تواجهها السعودية حاليا، وهي: "الإسلام المعتدل الوسطي، والوطن والقيادة، والمبايعة للملك سلمان وولي عهده"، مضيفا "لذلك إيران وأردوغان وقطر يستهدفون المملكة، من أجل تدمير الخطوط الثلاثة".

    خدمة ابن سلمان

    كما تطرق الداعية السعودي إلى ما وصفه بضرورة تبني فكر الاعتدال والوسطية في السعودية، موضحا: "سأسخر قلمي في خدمة مشروع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الاعتدال".

    واعتذر عائض القرني، عما وصفه بالأخطاء التي وقع فيها بالماضي، خاصة ما يتعلق بـ"خطاب الصحوة".

    وقال الداعية السعودي: "من الأخطاء التي وقعت فيها في الماضي، الاهتمام بالمظهر أكثر من الجوهر، والوصاية على المجتمع وتقسيمه لملتزمين وغير ملتزمين".

    وأردف: "بعض الزواجات وقت الصحوة تحولت لحسينيات، حرمت على الناس مظاهر الفرح من باب الالتزام القوي والشدة، وبعد ما كبرنا ونضجنا اكتشفنا هذه المآخذ."

    ومضى بقوله: "من أخطاء الصحوة انتزاع البسمة وروح الفرح من المجتمع، الفظاظة والغلظة في الخطاب وكأنه ما فيه غير نار بدون جنة، وعذاب بدون رحمة".

    واستطرد: "لا يمكننا تقسيم الناس لملتزمين وغير ملتزمين، اعتمادا على مظهرهم مثل اللحية والثوب مثلا، وفي الزواجات استبدلوا الأناشيد والفرح بالوعظ".

    وقال عائض القرني: "الصحوة أصيب بالتشدد وصارت ترى سلبيات الدولة فقط، ولا تنظر إلى إيجابياتها، وهذا سبب الصدام والسجن والإيقاف الذي تعرضت له".

    وأتم بقوله: "اعتذر للمجتمع السعودي عن الأخطاء التي خالفت الكتاب والسنة وسماحة الإسلام وضيقت على الناس".

    وكان عائض القرني قد توقف منذ فترة طويلة عن الخروج في تصريحات تليفزيونية، حتى أنه قال العام الماضي إنه قرر عدم التحدث في السياسة مطلقا والتفرغ لأمور الدعوة.

    قال القرني لبرنامج "تريند" على قناة "إم بي سي" السعودية إنه "طلّق السياسة بالثلاث".

    وأضاف الداعية السعودي: "أنا لست بمحلل سياسي، وأبشركم وأبشر الإخوة أني تبت من السياسة منذ سنوات، وتبت إلى الله ومن تاب إلى الله تاب الله عليه، طلقتها بالثلاث لا رجعة بعدها، وتبت إلى الله"

    وأشار عائض القرني إلى أن الشأن العام له محللون والسياسة للسياسيين والاقتصاد للاقتصاديين.

    مضيفا: "عندنا في السعودية اقتصاديون وفي العالم وعندنا رياضيون لهم في الشأن الرياضي، أما أن أدخل أنا في كل قضية مثلا اتهدم جسر رحت شاركت مثلا في أزمة في المياه رحت وشاركت ومثلا مستشفى فيه مشكلة… ليست مهمتي".

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