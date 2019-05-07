الشيشان...إطلاق أول سيارة أجرة للنساء فقط

وقالت تساكاييفا لوكالة "سبوتنيك":

"في البداية، وضعنا خمس سيارات على الخط، مع زيادة الطلب، سيزداد عددها إلى 20، ولن يقبل المشغلون تقديم طلبات من الرجال".

وأضافت تساكاييفا: "من المعروف أنه بالنسبة للعديد من الأسر، كانت هذه مشكلة، أنا متأكدة من أن خدمتنا ستكون مريحة ومطلوبة لدى النساء، لقد درسنا هذا السوق من قبل."

ووفقا لها، في الأيام الأولى من عمل "تاكسي" ورد العديد من الطلبات. وأطلق على سيارة الأجرة "ميخكاري"، التي تعني "الفتيات" بالترجمة عن الشيشانية.

ووفقًا للمبادر بالمشروع، ترتبط الحاجة إلى إنشاء خدمة نقل خاصة للنساء بقواعد الدين والعقلية، التي لا تسمح لهن بالتنقل مع الرجال الغرباء في سيارة واحدة.

وقد تمت الموافقة على مشروع لإنشاء سيارة أجرة نسائية في الشيشان من قبل صندوق استثمار عربي باسم الشيخ زايد، الذي قدم قرضًا.

وأشار بيان الصندوق إلى أن "سيارة الأجرة النسائية ستكون مريحة جدًا من وجهة نظر قواعد الدين والتقاليد الخاصة بنقل المرأة".