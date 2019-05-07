تحذير سعودي: "خطر من دون سابق إنذار" يؤدي إلى الوفاة

أصدرت وزارة سعودية، اليوم الثلاثاء 7 مايو/أيار، تحذيرا مما وصفته بأنه "خطر من دون سابق إنذار"، يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، استدعاء 227 سيارة فارهة، بسبب خطأ تقني يمكن أن يؤدي إلى مقتل من يركبها.

وأوضحت الوزارة إلى أنها قررت استدعاء سيارات "دودج تشانجر" و"كرايسلر 300 سي" موديلات 2019 من جميع الأسواق السعودية.

"التجارة" تعلن عن #استدعاء 227 مركبة

🚘 دودج "CHARGER"

🚘 كرايسلر "300c"

🗓 2019

🔻لاحتمالية عدم ظهور العلامات التحذيرية نتيجة عدم عمل لوحة العدادات مما قد يتسبب في تعطل المركبة دون سابق إنذار.



🔗 #سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2q8D9 pic.twitter.com/b4JvqbEjn9 — وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) May 7, 2019

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وأشارت إلى أن الأنواع المذكورة يوجد بها خلل تقني يعطل ظهور العلامات التحذيرية على لوحة العدادات الخاصة بتلك السيارات.

بالإضافة إلى ظهور عيب آخر بعدم عمل لوحة العدادات بالكامل، ما قد يتسبب في تعطل المركبة بدون سابق إنذار، ما يؤدي إلى حوادث مرورية خطيرة قد تودي بحياة قائدها.