"قطعت رأس النظام فقط والحية موجودة"... رئيس حزب سوداني يتحدث عن الثورة

قال رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، إن الثورة قطعت رأس النظام، لكن "الخلايا الحية موجودة".

وأكد عمر الدقير، أن "التفاوض بين قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري هدفه نقل السلطة للمدنيين، حسب صحيفة "الانتباهة" السودانية.

وأشار الدقير إلى أن "الحزب يعمل بجهد حثيث من أجل تماسك ووحدة تحالفاته في نداء السودان وقوى الحرية والتغيير".

وأوضح رئيس حزب المؤتمر أن "الثورة لم تنتصر بعد انتصاراً كاملاً، بل أفلحت فقط في قطع رأس النظام".

وقال الدقير إن بلاده تحتاج إلى "فترة انتقالية لتفكيك الدولة العميقة وبقايا النظام البائد، وإن "ميلاد الديمقراطية لن يأتي إلا بعد مخاض عسير".

رئيس حزب المؤتمر السوداني، أضاف أن "أولويات المجلس العسكري حالياً تتمثل في استعادة السلطة للشعب ومدنية الحكم".

وحمل الدقير "المجلس العسكري أحداث فض اعتصام نيالا لجهة أن مرحلة العنف ضد الشعب ينبغي أن نكون قد تخطيناها بسقوط النظام."

وقال عمر الدقير إن "اختلافات الرؤى وتباين وجهات النظر في الساحة بين القوى السياسية، أمر طبيعي وظاهرة صحية شريطة وأوضح بأن الثورة أنجزت بوحدة قوى التغيير وأي تفريض في الوحدة سيفتح الباب أمام الثورة المضادة ويتيح لفلول النظام التسلل وسرقة الثورة".

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 نيسان/ أبريل الجاري، إثر حراك شعبي.

وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.