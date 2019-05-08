الجيش الوطني الليبي يعلن استهداف عدة مواقع جنوب العاصمة طرابلس

البيضاء — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه إن "عمليات القوات الجوية التابعة لمجموعة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية تعلن ملخص الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو يوم 7 مايو 2019، والتي شملت عددا من المواقع والأهداف".

© AFP 2019 / Abdullah Doma مصادر: "داعش" يخطط لاحتلال 3 مدن في ليبيا

وأشار البيان إلى أن "المواقع التي أستهدفها سلاح الجو الليبي في المنطقة الغربية من النادي الدبلوماسي، "عربة بي أم بي" و"آلية مسلحة بمدفع م ط 123"، فضلا عن استهدافه في منطقة وادي الربيع، " تسع آليات" و"دبابة واحدة "، وبمفترق الطيوشه، "آلية واحدة مسلحة"، مضيفا بأن "الضربات إصابة أهدافها بشكل مباشر وفي غاية الدقة".

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وبدأت المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة منذ شهر، مخلفة 376 قتيلا على الأقل و1822 مصابا، حسب منظمة الصحة العالمية. فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بنحو 38 ألفًا و900، مشيرة إلى أن المدنيين يفرون من منازلهم.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا، الدولة الغنية بالنفط، نزاعات داخلية مختلفة، لكن الهجوم الذي أطلقته قوات حفتر الخميس شكل تدهورا واضحا بين السلطتين المتنازعتين على الحكم.

وتتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأدت المعارك الجارية لإعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا تأجيل المؤتمر الوطني الليبي الذي كان مقررا منتصف الشهر الجاري.