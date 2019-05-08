الجيش اليمني يعلن حصيلة قتلى "الحوثيين" في هجوم الضالع

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء 8 مايو / آيار، مقتل وإصابة 50 عنصرا من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، بأن "قوات الجيش شنت مسنودة بالمقاومة الشعبية هجوما على مواقع الحوثيين في مناطق حمرات وتبة الوعل بمديرية قعطبة شمال الضالع".

© AP Photo / Hani Mohammed الجيش اليمني: 100 قتيل و60 جريحا من الحوثيين بصد هجمات شمال الضالع

ونقل "26 سبتمبر" عن القيادي في اللواء الرابع عمالقة بمنطقة مريس، المقدم بلال الشوذبي، إن "35 عنصرا حوثيا لقوا مصرعهم، وجرح 15 آخرين أسفل نقيل الشيم وفي التبة القريبة من تبة الوعل شمال مديرية قعطبة".

وأضاف الشوذبي أن "القوات استولت على دبابة نوع (تي 55) في قرية قردح، ودمرت أخرى، إضافة إلى تدمير عربة بي أم بي، وثلاث آليات وسلاح 23 في قريتي حمر السادة وحمر دار السقمة شمال قعطبة".

من جهة أخرى، ذكر المركز الإعلامي لـ "أنصار الله" أن مقاتلي الجماعة احبطوا زحفا للجيش اليمني في جبهة قعطبة شمال الضالع.

وأضاف أن الجماعة أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين من الجيش خلال مواجهات استمرت أربع ساعات.