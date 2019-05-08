السعودية: أمر ملكي بتعيين عبد الهادي المنصوري رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني

أصدر الديوان الملكى السعودى، اليوم الأربعاء أمرا ملكيا بتعيين عبد الهادى بن أحمد بن عبد الوهاب المنصوري رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وفي يناير/ كانون الثاني صدر مرسوم ملكي بإقالة رئيس الهيئة السابق عبد الحكيم بن محمد التميمي.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء، مساء الثلاثاء 7 مايو / آيار، في قصر السلام بجدة، بحضور ولي العهد محمد بن سلمان.

#أمر_ملكي: تعيين معالي الأستاذ عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

واس# — واس (@spagov) May 8, 2019

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) صورا، قالت إنها ترصد جانبا من الاجتماع، الذي تحدث فيه العاهل السعودي عن العديد من القضايا، خاصة تقديم الخدمات للمعتمرين، وتطرق إلى تبادل التهاني مع قادة الدول الشقيقة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وناقش المجلس الأرقام المالية التي تضمنها التقرير الربع سنوي لأداء الميزانية العامة للدولة وتحسن أداء المالية العامة في ضوء تنفيذ الإصلاحات، وتطرق إلى التقديرات الإيجابية المتمثلة في إعلان وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" الذي أكدت فيه التصنيف الائتماني للمملكة على (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة.