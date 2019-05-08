الجيش اليمني يعلن سيطرته على مواقع ومرتفعات في الضالع

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، استعادة مواقع من سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لقوات العمالقة التابعة للجيش، أن "تعزيزات من الألوية الرابع والخامس والثاني عشر عمالقة مع العتاد العسكري خاضت بعد وصولها إلى منطقة تورصة في مديرية الأزارق (جنوب غربي الضالع)، معارك عنيفة مع الحوثيين".

© REUTERS / Khaled Abdullah اليمن... الحوثي يدعو البعثات الدبلوماسية للعودة إلى صنعاء

وأضاف أن "القوات تمكنت خلال المعارك من استعادة السيطرة على عدد من المواقع والمرتفعات المطلة على قرية الرباط".

وأشار إلى "أن مشاركة العمالقة في معارك الضالع، تأتي في إطار عمليات المساندة التي تقوم بها قوات الحزام الأمني والمقاومة في عدة جبهات على حدود المحافظة".

واتهمت العمالقة "الحوثيين في التسبب بموجة نزوح واسعة للأهالي من منازلهم، اثر استهدافهم القرى المحاذية لمناطق سيطرتهم بقذائف المدفعية الثقيلة".

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلن الجيش مقتل 35 وإصابة 15 من "أنصار الله" بإحباط هجوم شنته على مناطق حمرات وتبة الوعل وأسفل نقيل الشيم شمال مديرية قعطبة.