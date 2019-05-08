الكويت: يحق لجميع الدول استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية

أعلن السكرتير الثالث في سفارة دولة الكويت لدى النمسا، العضو الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ياسين الماجد، تأكيد بلاده على حق جميع الدول غير القابل للتصرف في إنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الماجد أمام أعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مناقشة البند الرابع الخاص بتنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي بين الوكالة وإيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

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وأوضح الماجد أن "الكويت تؤمن بأن الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لتقارب وجهات النظر وتسوية المسائل العالقة بالملف النووي الإيراني"، مشيرًا إلى ترحيب الكويت بتنفيذ إيران للتدابير العملية الستة التي اتفق عليها في نوفمبر الماضي بين المدير العام للوكالة يوكيا أمانو ونائب وزير خارجية إيران علي أكبر صالحي إضافة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في طهران في فبراير الماضي مع الوكالة حول التدابير السبعة العملية التي يجب على إيران تنفيذها قبل تاريخ 15 مايو 2014.

وأعرب الماجد عن تطلع بلاده لاستمرار التعاون بين الوكالة وإيران لتسوية المسائل العالقة بهدف ضمان سلمية برنامج إيران النووي. وقال:

نتابع باهتمام بالغ التطورات الإيجابية للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مجموعة 5 + 1 وإيران في نوفمبر الماضي في فيينا والذي أفضى إلى وضع جدول زمني للأشهر الأربعة المقبلة.

ويأمل الماجد في أن تشكل هذه المفاوضات بداية ناجحة لاتفاق دائم يجنب المنطقة جميع التوترات وأن تكون إيران عامل أمن واستقرار للمنطقة. وأكد أن هذه التطورات المشجعة تعد خطوة أولى في الاتجاه الصحيح يجب البناء عليها للتوصل لاتفاق نهائي وشامل حول برنامج إيران النووي لضمان الاستقرار وتحقيق السلام والأمن الدوليين.