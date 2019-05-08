استقالة جميع وزراء الحكومة الأردنية

تقدم جميع الوزراء في الحكومة الأردنية باستقالتهم اليوم الأربعاء.

وذلك بعد مطالبة رئيس الحكومة، عمر الرزاز لهم بالاستقالة تمهيدا لإجراء تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة، حسب صحيفة "الدستور" الأردنية.

وزراء حكومة الرزاز يقدمون إستقالتهم بطلب من رئيس الحكومة تمهيدا للتعديل الوزاري المرتقب



طلب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز اليوم الاربعاء من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومته في الأيام المقبلة. pic.twitter.com/uGIV8LWKud — الأردنية نت (@alurdunyya) May 8, 2019

وقال الرزاز إن "تعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة، التي تتطلّب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحدّيات، وإنجاز أولويّات الحكومة وخططها".

وقدم الرزاز الشكر لجميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية.