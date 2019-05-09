أعلن مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، التابع للقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن قوات حكومة الوفاق كانت تحاول الوصول إلى مطار طرابلس الدولي جنوب العاصمة، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الطوفان تنتظر تعليمات القائد العام لإتمام المهام المباشرة للجيش الليبي.

البيضاء — سبوتنيك. وقال الخرطوش في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك" إن "القوات المعادية التابعة لحكومة الوفاق في هجومها أمس الأربعاء من منطقتي طويشة وكوبري المطار كانت تحاول الوصول إلى مطار طرابلس العالمي (القديم) والذي يعد مكسب استراتيجي كيف لا وطبيعة الأرض تعطيه مكانة ممتازة بين جزيرة قصر بن غشير وكوبري المطار وكوبري السواني وكوبري الزهرة".

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED ليبيا... السراج يبحث مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تداعيات "الاعتداء" على طرابلس

وأضاف مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة إلى أن "القوات المسلحة كانت بالموعد وردها الفعل كان سريعا، ونتج عنها أسر فرد وغنائم عديدة من الآليات والأسلحة والحفاظ على المواقع بانتظار تعليمات التحرك من القائد العام المشير أركان حرب خليفه حفتر إلى اللواء ركن عبدالسلام الحاسي آمر غرفة عمليات طوفان الكرامة لاتمام المهام المباشرة للوحدات العسكرية".

وأكد الخرطوش على أن "وحدات عسكرية تابعة للواء 73 مشاة قامت بأسر محمد فرج مفتاح السراري الذي كان ضحية للمليشيات التابعة للوفاق في اشتباكات كوبري المطار".

وأوضح أن "محمد السراري من سكان منطقة الأحياء البرية من مواليد 1997 تم القبض عليه في اشتباكات اليوم وهو يحمل قاذف آر بي جي مع كتيبة السلع من الزاوية التابعة لمجموعة أبو عبيدة الجراح"مسؤول عسكري يكشف تفاصيل عملية الالتفاف التي قامت بها قوات الوفاق جنوب العاصمة طرابلس

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة حفتر، ليل الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة، فائز السراج، الذي دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.