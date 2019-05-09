لبنان... السلطات الأمنية تداهم صحيفة "الأخبار"

أفادت قناة "الجديد" اللبنانية، يوم أمس الأربعاء، أن السلطات اللبنانية داهمت مقر صحيفة "الأخبار" اللبنانية وحاولت إيجاد رئيس التحرير الصحافي إبراهيم الأمين.

© Sputnik . Zahraa al- Amir السلطات اللبنانية تكشف طرقا إسرائيلية جديدة لتجنيد العملاء في لبنان

وأشارت القناة إلى أن أمنَ الدولة وبدعم مكاتبِ وزارة الخارجية نفذ عملية تفتيش في مبنى جريدة الأخبار، فيما تجري منذ يومين عمليات متواصلة لترقبِ وتتبعِ زوار الجريدة ومكاتبها إضافة الى البحث عن مكان سكن الصحافي إبراهيم الأمين.

من جانبه قال نائب رئيس تحرير جريدة "الأخبار" بيار أبي صعب، أنّ "عناصر من أمن الدولة حضروا إلى مبنى الجريدة مطالبين بالحصول على كاميرات المراقبة وسألوا عن مكان سكن رئيس تحرير الجريدة إبراهيم الأمين".

من جهتها، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان، أنّ "بعض وسائل الإعلام تناقلت خبرا مفاده أن عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة قد داهمت مبنى جريدة الأخبار"،

وأضاف البيان: "يهم المديرية العامة أن توضح أنّ هذا الملف قد أصبح في عهدة القضاء المختص، وأنّ كل أعمال التحقيق كانت بإشارة منه وضمن الأصول القانونية المعمول بها".