لبنان... السلطات الأمنية تداهم صحيفة "الأخبار"

من جانبه قال نائب رئيس تحرير جريدة "الأخبار" بيار أبي صعب، أنّ "عناصر من أمن الدولة حضروا إلى مبنى الجريدة مطالبين بالحصول على كاميرات المراقبة وسألوا عن مكان سكن رئيس تحرير الجريدة إبراهيم الأمين".
من جهتها، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان، أنّ "بعض وسائل الإعلام تناقلت خبرا مفاده أن عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة قد داهمت مبنى جريدة الأخبار"،
وأضاف البيان: "يهم المديرية العامة أن توضح أنّ هذا الملف قد أصبح في عهدة القضاء المختص، وأنّ كل أعمال التحقيق كانت بإشارة منه وضمن الأصول القانونية المعمول بها".
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