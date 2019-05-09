الحكومة المصرية توضح حقيقة هدم مبنى ماسبيرو ونقله لـ"الإنتاج الإعلامي"

وذكرت الصحيفة أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع الهيئة الوطنية للإعلام، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت الهيئة عدم صحة هذه الأنباء على الإطلاق، مشيرة إلى أن مبنى ماسبيرو، أحد أهم مباني الدولة التراثية، التي لا يمكن المساس بها.
وذكرت الهيئة أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين، مشيرة إلى وجود خطة لهيكلة مبنى ماسبيرو، تهدف إلى تطوير المبنى، والاستفادة من العاملين به، وتحقيق إدارة أفضل للإمكانات البشرية والفنية.
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