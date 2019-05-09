"الحشد الشعبي" يعلن مصير منتحلي صفته

أفادت مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي، عن إغلاق أكثر من 320 مقرا وهميا ينتحل صفة الحشد، كاشفة عن مصير مَن تم اعتقالهم أثناء حملة إغلاق المقرات الوهمية.

وذكرت مديرية الأمن في بيان، إن "الحملة التي قامت بها مديرية أمن الحشد أسفرت عن إغلاق أكثر من 320 مقرا أغلبها في بغداد"، مبينا أن "الأجهزة الامنية الأخرى كان لها دور كبير بمساعدتنا في أداء المهمة عبر التنسيق معها".

وأضاف البيان، أن "بغداد سجلت أعلى الارقام للمقرات الوهمية كونها ذات كثافة سكانية تفوق باقي المحافظات"، لافتا إلى أن "الذين تم اعتقالهم بتهم انتحال صفة الحشد كثيرون وتم عرضهم على القضاء إذ أُفرِج عن البعض وحكم على قسم آخر من المتهمين بارتكاب جرائم والمتاجرة بالمخدرات والتجاوز على أملاك المواطنين".

وعن أدوار مديرية الأمن، أشار البيان إلى أن "المديرية في طليعة من نفذ مهام إنسانية كبيرة بمساعدة ونقل وحماية النازحين في كل المحافظات التي شهدت معارك ضد "داعش"، فضلا عن حماية مؤسسات الحشد ومتابعة منتسبيه ومنع المخالفات التي يرتكبها أي منتسب".

وتابع البيان: "نحن مرتبطون بقيادة الحشد الشعبي ونتلقى الأوامر منها فقط وأي مهمة تطلبها رئاسة الوزراء تتم عبر قيادة الحشد".

يشار إلى أن مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي أطلقت في شهر شباط الماضي حملة لإغلاق المقار الوهمية بناءً على توجيهات قيادة الحشد الشعبي لجعل هذا العام عاما للضبط، مؤكدة أن الحملة مستمرة حتى إغلاق آخر مقر وهمي.