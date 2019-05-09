الحشد الشعبي يضبط عشرات العبوات الناسفة وقذائف الهاون شمالي بغداد (صور)

ضبط اللواء 313 بالحشد الشعبي، اليوم الخميس، العشرات من العبوات الناسفة وقذائف الهاون شمالي العاصمة بغداد.

ونقل موقع "الحشد الشعبي"، أن "هندسة المتفجرات التابعة للواء 313 بالحشد نفذت عملية مسح ميداني في منطقة البو جروب جنوب غرب مدينة سامراء ، مبينا أن العملية أسفرت عن العثور على عدد كبير من العبوات الناسفة والقذائف من مخلفات "داعش" الإجرامي".

وأضاف الموقع، "إن هندسة المتفجرات تمكنت تم تفكيك العبوات بشكل تام وتفجيرها بشكل آمن".

ويكرر تنظيم "داعش" بين فترة وأخرى استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها خلال عمليات التحرير، إلا أن القوات الأمنية تحبط غالبية تلك العمليات وتوقع خسائر بين عناصر التنظيم.