مقتل شخص وإصابة 7 آخرين على الأقل بتفجير انتحاري شرق بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة 7 آخرين على الأقل، بجروح في حصيلة أولية بتفجير انتحاري شرق العاصمة بغداد.

بغداد — سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لوكالة " سبوتنيك" إن "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه في منطقة جميلة التابعة لمدينة الصدر ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بجروح ".

ولفت المصجر إلى أن " هذه الحصيلة أولية وقد تزداد ".

يتبع…