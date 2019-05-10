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    مهاجرون في مياه المتوسط

    إنقاذ 213 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية

    © flickr.com / Niklas-B
    العالم العربي
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    أعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم، التابع لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، إنقاذ 213 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية، خلال عمليتين إنقاذ قام بهما حرس السواحل الليبي.

    طرابلس، سبوتنيك. وقال أيوب في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك": "تمكنت دورية تابعة للقطاع الأوسط لحرس السواحل، الزورق صبراتة، يوم الأربعاء 22 مايو/آيار 2019م، من إنقاذ 213 مهاجر غير شرعي في عمليتين منفصلتين".

    مدينة مصراتة في ليبيا
    © flickr.com / Ben Sutherland
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    وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية بأن "العملية الأولى كانت عند الساعة 11:30 من يوم الأربعاء، أثناء إبحار الزورق صبراتة، التابع للقطاع الأوسط لحرس السواحل في مهمة دورية واستطلاع"، مشيرا إلى أن" الدورية استلمت أثناء دوريتها بلاغ بوجود قارب هجرة غير شرعي يطلب استغاثة على بعد 8 أميال شمال غرب زليتن".

    وتابع "تم على الفور التوجه إلى المنطقة المحددة والوصول إليها حوالي الساعة 14:40 حيث تمت عملية الإنقاذ فوراً لكافة المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا على متن زورق مطاطي، وعددهم 107 مهاجر غير شرعي، من بينهم 88 رجل و 12 امرأة، بالإضافة إلى 7 أطفال".

    وقال أن "المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة من ساحل العاج، والكاميرون، والسنغال، وغانا، ومالي، وبنغلاديش"، مشيراً إلى أنه" تم نقلهم لنقطة إنزال يوم الخمس والوصول بهم عند الساعة 16:00، بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية، تم تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية …"

    أما العملية الثانية وفقا الناطق الرسمي باسم القوات البحرية،ً تمت بعد العملية الأولى مباشرة، حيث ورد عند الساعة 14:45، بلاغ ثاني بوجود قارب هجرة غير شرعي يحتاج لإغاثة سريعة وإنقاذ، على بعد 63 ميل شمال غرب زلينن"، مؤكدا " وصول زورق صبراته إلى المنطقة المحددة، والعثور على القارب المطاطي، وعلى متنه 106 مهاجر غير شرعي جميعهم رجال".

    وختم قائلا، إن المهاجرين غير الشرعيين بعملية الإنقاذ الثانية، كما هو الحال بالعملية الأولى من جنسيات مختلفة… وتم التعامل معهم وفقا عملية الإنقاذ الأولى.

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    الكلمات الدلالية:
    هجرة غير شرعية, مالي, غانا, أعيان ليبيا, الخارجية السنغالية, الكاميرون, ليبيا
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