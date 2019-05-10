صورة تكشف حقيقة مرض زين العابدين بن علي الشديد

ردت عائلة الرئيس التونسي المعزول، زين العابدين بن علي، على شائعات مرضه التي انتشرت في الأيام القليلة الماضية.

ونشر مطرب الراب التونسي، كريم الغربي، وهو زوج ابنة الرئيس المعزول، صورة ظهر فيها زين العابدين بن علي وبدا فيها بصحة جيدة مع أسرته في مقر إقامته بالسعودية.

وبدا الرئيس التونسي الأسبق في وضع صحي طبيعي، رفقة ابنه محمد زين العابدين وحفيدته، وكتب الغربي على الصورة تعليقا يقول "سهرة رمضانية عائلية".

وكان رئيس حركة "مشروع تونس"، محسن مرزوق، قد زعم في تدوينة على حسابه على موقع "فيسبوك" أن الرئيس السابق "مريض جدا"، استنادا إلى "أخبار مؤكدة".

وتابع مرزوق "الرئيس السابق زين العابدين بن علي، يبدو، حسب الأخبار المؤكدة، مريضا جدا. وقد أوصى، إذا حلّ الأجل والأعمار بيد الله، أن يدفن في العربية السعودية".

وتابع "لم أكن أبدا من أنصاره ولا جمعتني به مصلحة أو اتفاق، وكنت مختلفا مع جانب كبير من توجهاته السياسية، ولكنني في هذا الشهر الفضيل، أطلب له الرحمة الإلهية وتخفيف القضاء الذي لا بدّ له عنه. فحكم القانون لا يتناقض مع الرحمة. والتونسيون أهل رحمة. وإذا اختار في وصيته أرض الحجاز مثوى أخيرا فهذا خياره وإن كان له الحقّ أن يدفن في بلده. أكرٌر أن الأعمار بيد الله".

من جهته قال منير بن صالحة، محامي الرئيس المعزول، بحسب "الجريدة" التونسية، أمس الخميس، إن الرئيس التونسي الأسبق بن علي بصحة جيدة وليس في غيبوبة ولا هو على فراش الموت.

وأضاف "أمس (الأربعاء) أفطر بن علي على المائدة مع عائلته"، مشدّدا على أن وضعه الصحي "ينسجم مع عمره (83 سنة)".

وتابع "كنت أظن أن بعض الإعلاميين يعمدون إلى ذكر بن علي لإثارة الجدل، فتبين لي اليوم أن بعض السياسيين أيضًا يعمدون إلى الأسلوب ذاته".