المركز الثقافي الروسي في بيروت يحتفل بذكرى النصر على الفاشية

احتفل المركز الثقافي الروسي في بيروت، يوم أمس الخميس، بالذكرى الـ 74 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، في إطار مجموعة من الاحتفاليات التي تقام بهذه المناسبة.

وحضر الحفل السفير الروسي في لبنان أكسندر زاسبكين وحشد من الجالية الروسية، وخريجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي وروسيا الإتحادية وعدد من المهتمين بالشأن الروسي.

وخلال الحفل تركزت الكلمات على إنجازات وتضحيات الجيش الأحمر في الحرب على الفاشية، وتم عرض فيديو صور من أرشيف الجيش الأحمر في ميادين القتال، وكذلك قدم طلاب المركز الثقافي الروسي وصلات رقص وأغاني فلكلورية روسية.

وتقول مديرة العلاقات العامة في المركز الثقافي الروسي في لبنان سفتلانا صفا ل"سبوتنيك":" هذه الإحتفالية هي بمناسبة عيد النصر، اشترك فيها طلاب المركز الثقافي الروسي في بيروت، صفوف أغاني ورقص وكورال، والحضور كان حاشداً من روس ولبنانيين".

وأضافت قائلة "هذه واحدة من الحفلات التي نقيمها في هذه المناسبة، قمنا بعدة حفلات في صور والبترون، وكل عام نعد من 15 إلى 20 احتفالية في هذه المناسبة".

© Sputnik . Zahra al Amir حفل بذكرى النصر على الفاشية في بيروت

ولفتت صفا إلى أن المركز الثقافي الروسي ينظم نهار الأحد المقبل مسيرة الفوج الخالد، يشارك فيها الكبار والصغار يحملون صور أجدادهم الذين شاركوا في الحرب، مشيرة إلى أن "هذه المسيرة مهمة لكي لا ننسى ما الذي فعله النازيين في الحرب العالمية الثانية".

بدوره اعتبر رئيس جمعيه متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي وروسيا في لبنان زهير عاصي أن عيد النصر هو يوم تاريخي للبشرية جمعاء، بفضل تضحيات الشعب السوفياتي والجيش الأحمر.

وقال ل"سبوتنيك" إن "هذه المناسبة عزيزة جدا علينا، الانتصار على الفاشية يهم كل البشرية وانتصار الجيش الأحمر آنذاك على النازية كان خلاص للبشرية من الفاشية النازية، واليوم ما زال الشعب الروسي يكافح الإرهاب في العالم".

وأضاف:"الجمعية تعمل لتوطيد العلاقة مع روسيا في جميع المجالات العلمية الثقافية، التربوية، وبمناسبة 9 أيار/مايو لدينا عدة نشاطات، دعينا إلى ملتقى إقليمي يضم وفود أكثر من 20 دولة و15 جامعة روسية بالإضافة إلى رئيس غرفة التجارة والصناعة في موسكو ووفد برلماني روسي ووفد من وزارة السياحة الروسية، لتعريف الطلاب اللبنانيين على الجامعات الروسية ولتطوير أسس التعاون التجاري بين رجال أعمال لبنانيين وروس".

هذا وتستعد الجالية الروسية وعدد من اللبنانيين، بمناسبة يوم النصر، الأحد المقبل، للمشاركة في مسيرة الفوج الخالد التي تقام كل عام في بيروت.