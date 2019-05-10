تسجيل
14:57 10 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    أحد قادة داعش يدلي عن مكان نمو التنظيم في العراق

    خبير عراقي يتوقع المزيد من هجمات "داعش" في رمضان

    © Sputnik .
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    110

    قال واثق الهاشمي، رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية إن انفجار بغداد، ليلة أمس، يشير إلى أن خلايا "داعش" النائمة التى استغلت شهر رمضان لتنفذ ضربة من هذا النوع.

    ولم يستبعد الهاشمي، على أثير "عالم سبوتنيك" أن ينفذ تنظيم "داعش" هجمات مماثلة، فى الأيام القادمة.

    طيران التحالف الدولي - المقاتلة إف-15 (F-15) الأمريكية تشن غارة جوية
    © Photo/ Robert Sullivan/Public domain
    بالفيديو... التحالف الدولي يتسبب بحريق كبير قرب مقر عسكري في العراق
    وأضاف أن "المشكلة فى التعاطى مع ملف عودة "داعش" ليس بيد الحكومة فقط، ذلك لأن الحدود التى انضبطت من الجانب العراقى ليست كذلك على الجانب السوري"، مشيرا إلى أن هذه العمليات المتقطعة ستؤثر على البرامج الاقتصادية التى بدأها رئيس الوزراء العراقى، فى الفترة الأخيرة، من خلال جولاته الخارجية.

    وكانت الأنباء تضاربت حول انفجار هز سوقا بحي مدينة الصدر في شمال شرق بغداد، بشأن ما إذا كان أسقط قتلى أو جرحى. وأعلن تنظيم "داعش"مسئوليته عن الهجوم.

    وقال العقيد بالشرطة، جمال حميد، إنه تم العثور على طرد على جانب طريق قرب سوق وقام بتفجيره فريق مشترك من الشرطة والجيش أرسلته قيادة عمليات بغداد، وأضاف أنه لم يصب أحد في الانفجار.

     بينما قال إن بيانا سابقا أصدرته قيادة عمليات بغداد تحدث عن تفجير انتحاري، وسقوط عدة قتلى صدر بطريق الخطأ.

    وقالت وسائل إعلام محلية إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص قتلوا فيما أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم، قائلا إن انتحاريا فجر حزاما ناسفا في مدينة الصدر، فقتل ثمانية أشخاص.

     

    انظر أيضا:

    بومبيو: أمريكا تتوقع أن تستعيد كل دولة مواطنيها الذين قاتلوا مع "داعش"
    الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن تفكيك شبكة تابعة لـ"داعش"
    صور... فتيات عراقيات يشاركن الرجال في إزالة خطر "داعش"
    مصادر: "داعش" يخطط لاحتلال 3 مدن في ليبيا
    الحشد الشعبي والقوات الأمنية يطلقان عملية لملاحقة فلول "داعش" (صور)
    العثور على بقايا مشفى ميداني ومفخخات من مخلفات "داعش" في بادية السويداء السورية
    الكلمات الدلالية:
    داعش في العراق, سوريا, سوريا, داعش, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مارشال الاتحاد السوفيتي غ. ك. جوكوف على ساحة عام 1905 في سفيردلوفسك الروسية
    شكرا لكم من القلب..."قادة النصر: خلال العرض العسكري"
    فرنسا تطالب بـ دواعشها مقابل تقديم مساعدات للعراق
    فرنسا تطالب بـ "دواعشها" مقابل تقديم مساعدات للعراق
    خارطة عملية تحرير إدلب السورية
    أحدث خارطة لعملية تحرير إدلب السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك