الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري يثير دهشة السودانيين

أثار الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق الركن شمس الدين كباشي، دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تعزى دهشة السودانيين من كباشي إلى وضعه نظارة شمسية سوداء على عينيه، أثناء اجتماعه مع ممثلي الأحزاب السياسية داخل قاعة الصداقة. وذلك وفقا للموقع الإلكتروني "كوش نيوز".

© REUTERS / STRINGER دعوة أممية لانتقال سلمي للسلطة في السودان

وكان كباشي قد لفت الأنظار بلبسه لنظارة شمسية مخصصة للوقاية من أشعة الشمس، داخل قاعة مغلقة مكيفة، أثناء اجتماع رسمي تنقله عدد من وسائل الإعلام الدولية والمحلية.

وسخر البعض معلقاً:

بالنسبه للنظارة اللابسه الفريق كباشي، هذه النظارات من شركة Ana bakdeb غالية الثمن تباع فقط للرؤساء والأثرياء، تحتوي كاميرا باشعة تحت الحمراء، تكتشف المتفجرات والأسلحة، وحتى اختلاف في دقات القلب للشخص المقابل، لمعرفة إن كان يكذب أو يقول الحقيقة صدق وإن لم تصدق، أعد قراءة اسم الشركة جيداً".

وعلق آخر:

مظهرك لمن يوزعوا ليك الورق والأربعة جواكر تكون معاك، دي خمسين عسكرية لأحزاب بلادي الوهمية.

فيما فسرها آخرين بأنها "خشية أن يجيهو كرسي طاير يقد عينو الجماعة شغالين فليق، وضرب بالكراسي في القاعة غايتو شر البلية ما يضحك، في إشارة للاشتباكات بالأيدي والكراسي التي حدثت بين ممثلي الأحزاب السياسية بالاجتماع".

وشهد اجتماع ممثلي عدد من الأحزاب السياسية في السودان مع المجلس العسكري، معركة حامية بالكراسي، بعد تصريح أحد أعضاء المجلس العسكري عن قوى الحرية والتغيير.