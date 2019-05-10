جبران باسيل يوجه رسالة قوية لإسرائيل

قال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، إن إسرائيل​ أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا البحرية.

وجاءت تصريحات جبران باسيل، ظهر اليوم الجمعة،​ بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في مقره في عين التينة. وذلك بحسب صحيفة "الوفد".

© AP Photo / نصر الله: زمن الفرق الموسيقية الإسرائيلية التي تحتل لبنان انتهى

وتابع باسيل:

إ​ننا تحدثنا في موضوع الحدود البحرية والبرية، وتم تنسيق الموقف ونحن ليس لدينا خوف من المس بهذه الحقوق لكن هناك آلية للتفاوض، وإسرائيل​ أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا.

ويأمل باسيل أن "نتمكن من القيام بالتفاهمات اللازمة، لأن الأخطار القادمة من الخارج كبيرة، ومنها خطر التوطين،​ وأيضا ما يحضر على مستوى المنطقة بموضوع صفقة القرن"، مشددا على أن "هناك الكثير من مكامن القوى في اقتصادنا وماليتنا".

والجدير بالذكر أن هناك نزاعاً حول ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط والمنطقة الاقتصادية بين لبنان وإسرائيل. وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كيلومترا مربعا.