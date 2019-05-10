حلب تحتفل بالذكرى الـ74 للنصر الروسي على النازية (فيديو+صور)

أقيم في حلب أمس الخميس احتفال كبير بمقر نادي الضباط بمناسبة العيد 74 للنصر الروسي على النازية في الحرب العالميه الثانية.

الاحتفال الذي كرم خلاله شهداء الجيشين السوري والروسي أقيم بمشاركة حشد شعبي كبير وعدد من أبناء الجالية الروسية بحلب، وبحضور ممثل مركز التنسيق الروسي في حميميم فارونين روسلان فيتروفتش وعدد من الضباط والجنود الروس وبمشاركة محافظ حلب ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية وقائد الشرطة في المحافظة، إضافة إلى عدد من ضباط الجيش السوري.

وتم خلال الاحتفال وضع أكاليل الزهور على نصب الجندي المجهول ونصب وأضرحة الشهداء السوريين والروس، والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الجيشين السوري والروسي وعزف النشيد الوطني للبلدين الصديقين.

وتضمن الاحتفال عرض فيلم قصير عن انتصار الجيش الروسي على النازية، وتكريم عدد من أسر الشهداء الروس والسوريين وعدد من ضباط الجيشين العربي السوري والروسي.