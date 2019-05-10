"أنصار الله" تعتزم سحب قوات من ثلاثة موانئ رئيسية خلال أربعة أيام

أعلن مسؤول كبير بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) تعتزم سحب قوات من ثلاثة موانئ رئيسية خلال أربعة أيام اعتبارا من السبت.

© AP Photo / Hani Mohammed الحكومة اليمنية تتهم "أنصار الله" بتقييد حركة لوليسغارد في الحديدة

وأضاف المصدر لوكالة "رويترز" أن انسحاب "أنصار الله" سيسمح بإرساء دور أممي قيادي في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر في إدارة الموانئ اليمنية.

كان المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش قد أكد في تصريحات صحفية الأربعاء إن "المبعوث الأممي أخفق في إقناع الحوثيين بالانسحاب من الحديدة وموانئها، كما أخفق في دفع الميليشيات لرفع القيود عن حركة كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد".

ومنذ توصل الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله في جولة مفاوضات السلام بالسويد، في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى اتفاقات بشأن الحديدة وتبادل الأسرى ومحافظة تعز، إلا أنها لم تنفذ بسبب اختلافات بين الطرفين حول تفاصيلها.