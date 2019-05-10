السودانيون يفطرون بـ"طعام سعودي" (صور)

تناول السودانيون إفطارهم من طعام قادم من السفارة السعودية بالخرطوم.

ونظمت السفارة السعودية بالخرطوم إفطار للسودانيين العابرين للطريق أمام السفارة.

السفارة السعودية بالسودان تنظم إفطار "عابر طريق" بالخرطوم https://t.co/s6x1sIv9FM pic.twitter.com/GUajoNN9Oz — أخبار السعودية (@KSANews) May 10, 2019

وقام السفير السعودي في السودان، على حسن جعفر، بتوزيع الإفطار بحضور عدد كبير من المستفيدين.

سفير خادم الحرمين الشريفين علي بن حسن جعفر يدشن افطار {عابر طريق} من أمام سفارة المملكة بالخرطوم بالتعاون مع منظمة بواعث الخيرات الخيرية. pic.twitter.com/vpVyW1OZrM — برق السودان🇸🇩 (@SDN_BARQ) May 10, 2019

وقال السفير إن الهدف من فكرة توزيع الإفطار هو دعم السفارة للأشقاء بالسودان وعابري الطريق خلال هذا الشهر الكريم، مؤكداً دعم بلاده للشعب السوداني في كافة المجالات.