السودانيون يفطرون بـ"طعام سعودي" (صور)

ونظمت السفارة السعودية بالخرطوم إفطار للسودانيين العابرين للطريق أمام السفارة.
السفارة السعودية بالسودان تنظم إفطار "عابر طريق" بالخرطوم https://t.co/s6x1sIv9FM pic.twitter.com/GUajoNN9Oz— أخبار السعودية (@KSANews) May 10, 2019
وقام السفير السعودي في السودان، على حسن جعفر، بتوزيع الإفطار بحضور عدد كبير من المستفيدين.
سفير خادم الحرمين الشريفين علي بن حسن جعفر يدشن افطار {عابر طريق} من أمام سفارة المملكة بالخرطوم بالتعاون مع منظمة بواعث الخيرات الخيرية. pic.twitter.com/vpVyW1OZrM— برق السودان🇸🇩 (@SDN_BARQ) May 10, 2019
وقال السفير إن الهدف من فكرة توزيع الإفطار هو دعم السفارة للأشقاء بالسودان وعابري الطريق خلال هذا الشهر الكريم، مؤكداً دعم بلاده للشعب السوداني في كافة المجالات.
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