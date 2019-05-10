بالفيديو... إعلامي سعودي يكشف للمرة الأولى عن كواليس لقائه مع ولي العهد: أسمعني كلاما غير مسبوق

تحدث رئيس تحرير صحيفة "عكاظ" السعودية، الإعلامي جميل الذيابي، للمرة الأولى عن كواليس لقاء جمع بينه وبين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وأكد "الذيابي"، خلال استضافته في حلقة أمس الخميس من برنامج "مجموعة إنسان"، المذاع على قناة "إم بي سي" السعودية، ابن سلمان هو من أنصفه، وقت التصريحات والتناقضات التي صاحبت قرار انتقاله ورئاسته لتحرير صحيفة "عكاظ".

وقال جميل الذيابي: "ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنصفني، وهو رجل يقدّر معنى الإعلام وهو مَن حسم الأمر، وعندما قابلته سمعت منه كلاما ما أجمله بحق الصحافة والصحفيين والإعلام حتى على مستوى النقد".

وأضاف: "أخبرني أنني إذا لم تنقد في الصحافة سوف ترى النقد في منصات ووسائط أخرى".

وتطرق جميل الذيابي في برنامج "مجموعة إنسان" إلى تصريحه المثير للجدل قبل 3 أعوام، والمتعلق بـ "المعدة القطرية"، عندما قال "إنه ليس من الطبيعي أن تعتاد المعدة القطرية بتلك السرعة على المنتجات الإيرانية والتركية"، وذلك على هامش تعليقه على مقاطعة السعودية والإمارات لقطر.

ونفى "الذيابي"، في البرنامج أن يكون إطلاق صاحب نظرية "المعدة القطرية" عليه قد أزعجه، مؤكدا أنه لا مشكلة لديه في استخدام هذا التصريح مجددا، رغم أنه قد تسبّب له في مشاكل وتلفيق.

جميل الذيابي: تصريحي عن المعدة القطرية كان ساخر ولم يسألني عنه أحد و انتهى زمن حب الخشوم.#مجموعة_انسان #جميل_الذيابي_مجموعة_انسان pic.twitter.com/J9wrPVHme2 — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 9, 2019

وأشار إلى أن تصريحه عن"المعدة القطرية" كان ساخرا ولم يسأله عنه أحد، و"انتهى زمن حب الخشوم، مؤكدا أن نظام الحمدين نظام مارق وقد أجرم في حق المنطقة والجيرة والأشقاء والبلاد العربية وكل الأفعال والسلوكيات والأعمال والتصرفات التي قام بها مخزية وسواد وجه؛ لافتا إلى أن دويلة قطر تسعى إلى تقسيم المملكة".