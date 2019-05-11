"أنصار الله" تفرج عن 70 معتقلا بتهمة محاولة الالتحاق بمعسكرات الجيش

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أمس الجمعة، الإفراج عن 70 معتقلا في محافظة ذمار وسط اليمن، بتهمة محاولة الالتحاق بالجيش اليمني، وذلك بعد أيام من إطلاقها سراح 336 معتقلاً كانوا يواجهون ذات التهم.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله، أن المفرج عنهم اعتقلوا في وقت سابق أثناء محاولتهم التوجه للالتحاق بمعسكرات الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية.

© AP Photo / Hani Mohammed الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لـ"أنصار الله" شمال الضالع

ونقلت وكالة "سبأ"، عن محافظ ذمار رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة محمد حسين المقدشي، أن "الإفراج يأتي تنفيذا لقرار العفو العام".

وأصدرت "أنصار الله"، في 21 ديسمبر من العام 2017م، قراراً بالعفو العام عن كل من قاتل ضد الجماعة، باستثناء من ثبت ارتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها، أو تورط في التخطيط أو التخابر من أجلها مع التحالف.

وتمنع جماعة أنصار الله، انتقال العسكريين والموظفين الحكوميين من المحافظات التي تسيطر عليها إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، باستثناء المغادرة لغرض السفر إلى الخارج عبر مطاري عدن وسيئون جنوب وشرق اليمن.