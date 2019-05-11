رغم تغييره ملامح وجهه... الشرطة السعودية تقبض على متحرش أشعل السوشيال ميديا

ألقت الشرطة السعودية القبض على متحرش بإحدى الفتيات في أثناء قيادتها لسيارتها.

وأشعل تحرش الشاب بالفتاة مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر قائمة الهاشتغات في السعودية.

وحاول شاب التحرش بفتاة في أثناء تواجدها بالمركبة، وهو ما أدى للمطالبة بمحاسبته.

#متحرش_القصيبي

الكثير تطالب بتحقيق العدالة و محاكمته

إلا البعض فأنهم سيجدون الف عذر له لأنه رجل — أياد العزاوي (@8XcrKkWiZb1ywHl) May 10, 2019

وبالقرب من مجمع سعودي للمقاهي، قام شاب بتوجيه حديثه إلى فتاة بسيارتها قائلا: "انزلى أنا أبيك"، وهددها، فقامت الفتاة بتصويره ونشر المقطع على السوشيال ميديا.

الكل اتفق ان يعاقب لكي يكون عبره لغيره، لكن في فئه راح تلقى له مبرر و تطعن في البنت لانها فقط بنت و هو ذكر. #متحرش_القصيبي — TS 🍀 (@nooony5011) May 10, 2019

وأطلق مغردون هاشتاغا بعنوان "متحرش_القصيبي".

وأكدت الفتاة أن الحكومة "ما قصرت" بعد توجيه النائب العام بالقبض على الشاب.

#متحرش_القصيبي القبض على المتحرش ب"فتاة الخبر" في وقت قياسي.. طبعاً حاول تغير ملامحه وجهه — Sultan A F Aldosari™🇸🇦 (@SultanTube2007) May 10, 2019

وقال أحد المغردين إنه تم القبض على الشاب في وقت قياسي.