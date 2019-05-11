رغم تغييره ملامح وجهه... الشرطة السعودية تقبض على متحرش أشعل السوشيال ميديا

وأشعل تحرش الشاب بالفتاة مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر قائمة الهاشتغات في السعودية.
شرطة #الشرقية تقبض على المتحرش بفتاة #الخُبر أثناء وجودها بمركبتها.#عاجل..https://t.co/5ASybG0Il4 pic.twitter.com/WVYZ8mEW9e— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) May 10, 2019
وحاول شاب التحرش بفتاة في أثناء تواجدها بالمركبة، وهو ما أدى للمطالبة بمحاسبته.
#متحرش_القصيبي— أياد العزاوي (@8XcrKkWiZb1ywHl) May 10, 2019
الكثير تطالب بتحقيق العدالة و محاكمته
إلا البعض فأنهم سيجدون الف عذر له لأنه رجل
وبالقرب من مجمع سعودي للمقاهي، قام شاب بتوجيه حديثه إلى فتاة بسيارتها قائلا: "انزلى أنا أبيك"، وهددها، فقامت الفتاة بتصويره ونشر المقطع على السوشيال ميديا.
الكل اتفق ان يعاقب لكي يكون عبره لغيره، لكن في فئه راح تلقى له مبرر و تطعن في البنت لانها فقط بنت و هو ذكر. #متحرش_القصيبي— TS 🍀 (@nooony5011) May 10, 2019
وأطلق مغردون هاشتاغا بعنوان "متحرش_القصيبي".
وأكدت الفتاة أن الحكومة "ما قصرت" بعد توجيه النائب العام بالقبض على الشاب.
#متحرش_القصيبي القبض على المتحرش ب"فتاة الخبر" في وقت قياسي.. طبعاً حاول تغير ملامحه وجهه— Sultan A F Aldosari™🇸🇦 (@SultanTube2007) May 10, 2019
وقال أحد المغردين إنه تم القبض على الشاب في وقت قياسي.
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