وزير الخارجية العراقي يزور الكويت ويلتقي الشيخ صباح

توجه وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم إلى الكويت، اليوم السبت، لرئاسة اللجنة الوزارية العراقية الكويتية المشتركة، ولقاء أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكر بيان للخارجية العراقية أن وزير الخارجية محمد علي الحكيم غادر البلاد متوجها إلى دولة الكويت على رأس وفد وزاري لترؤس أعمال اللجنة الوزارية المشتركة العراقـية-الكويتية، والتي تستمر أعمالها لمدة يومين.

وأضاف البيان "من المؤمل أن يلتقي الوزير مع سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعددا من المسؤولين".

وتابع البيان "يتوقـع أن يناقش الوفد عدداً من القضايا، والملفات المشترَكة بين البلدين، وسبل تفعيل ما يتم الاتفاق عليه عملياً بما يُساهم في تعزيز علاقات العراق مع جيرانه، والمنطقة".

ولفت البيان إلى أن الزيارة "في إطار حرص العراق على الارتقاء بأفق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين إلى مُستوى طموح الشعبين".

ويرافق الحكيم خلال زيارته "رئيس هيئة الاستثمار، ورئيس صندوق إعمار العراق، ووكلاء وزارات كلّ من المالية، والداخليّة، والنقل، والإعمار والإسكان، والكهرباء، والرياضة والشباب، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، وممثلي وزارات الدفاع، والنفط، والعدل، والثقافة والسياحة والآثار، وسلطة الطيران المدني"، بحسب البيان.