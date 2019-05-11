عملية هجومية لـ"أنصار الله" على مواقع للجيش شرقي الجوف

سقط عدد من عسكريي الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، بين قتيل وجريح في هجوم شنته جماعة "أنصار الله"، على مواقع للجيش في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وأفادت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم "أنصار الله"، بأن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية هجومية على مواقع للجيش في منطقة سلبة بمديرية خب والشعف شرق الجوف.

© AP Photo / Hani Mohammed الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لـ"أنصار الله" شمال الضالع

وأضافت أن العملية الهجومية أوقعت قتلى وجرحى من الجيش، واغتنمت "أنصار الله" خلالها أسلحة.

وفي السياق، نصبت وحدة الهندسة التابعة لـ"أنصار الله" كمائن للجيش بعبوات ناسفة في جبهتي صبرين والخليفين بمديرية خب والشعف.

ووفقا لـ"أنصار الله"، أوقعت الكمائن العديد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش.





في الجوف أيضا، ذكرت "المسيرة" أن "مقاتلي أنصار الله أحبطوا هجوما للجيش شرق صحراء الأجاشر التابعة إدارياً لمديرية خب والشعف قبالة قطاع نجران، وكبدوا المهاجمين قتلى وجرحى".

على صعيد مستجدات المواجهات على الحدود اليمنية السعودية، شنت جماعة "أنصار الله" عملية إغارة على موقع تتمركز فيه قوات يمنية في الطلعة بقطاع نجران جنوب غربي السعودية، خلفت قتلى وجرحى من العسكريين اليمنيين، بحسب "المسيرة".

والعمليات العسكرية في الجوف تمثل جانبا من معارك تتواصل، منذ 26 مارس/ آذار 2015، بين الجيش اليمني وقوات تحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة وبين "الحوثيين" من جهة أخرى.

وبفعل المعارك المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.