الجيش الليبي يكشف لـ"سبوتنيك" حجم عمليات سلاح الطيران خلال 3 أيام

كشف العميد خالد المحجوب، الناطق باسم غرفة عمليات طرابلس، عن حجم الضربات الجوية التي نفذتها طائرات الجيش الليبي خلال الأيام الماضية.

وأضاف المحجوب، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت 10 مايو/ آيار، أن الطائرات الحربية نفذت ضربات دقيقة في الثامن والتاسع والعاشر من الشهر الحالي، حيث استهدفت ثلاثة تجمعات للأفراد والآليات التابعة لجانب الوفاق، ومخزن ذخيرة، كما دمرت 12 آلية مسلحة، وثلاث مدرعات.

© Photo / source المحجوب يكشف تفاصيل المرحلة الثالثة من عملية طرابلس... ويؤكد اقتراب الحسم

وأكد الناطق باسم غرفة عمليات طرابلس، أن الضربات حققت نتائجها المرجوة ودمرت الأهداف بالكامل.

وذكر خالد المحجوب، في مقابلة سابقة مع "سبوتنيك"، أن القوات المسلحة العربية الليبية تنفذ ضرباتها الجوية بدقة عالية، لعدم وقوع أضرار بشرية في صفوف المدنيين، وأن سلاح الجو الليبي ينفذ عملياته عبر ثلاث مراحل.

وتشمل المرحلة الأولى وهي الحصول على المعلومات من الاستخبارات العسكرية، وبعدها يتم التأكد من صحتها على الأرض من خلال الرؤية الحية من خلال أكثر من مصدر، ويتم تحديد الأهداف بدقة عالية جدا، وتنفذ العملية بنفس الدقة التي حددت.

وفي وقت سابق، الخميس الماضي، أفاد مصدر عسكري في سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، استهداف الطيران الحربي عدة مواقع في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المصدر العسكري، الذي فضل عدم الكشف عن أسمه لوكالة "سبوتنيك" إن القوات الجوية الليبية التابعة لغرفة عمليات الكرامة قد استهدفت موقع للمليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في مقر الدعوة الإسلامية بطريق الجبس جنوب طرابلس"، مشيرا إلى أن "سلاح الجو الليبي استهداف كذلك مخازن للذخائر في منطقة جنزور الآن".

وتشهد العاصمة الليبية اشتباكات عنيفة منذ إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة حفتر، ليل الرابع من أبريل / نيسان الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس.