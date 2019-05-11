اجتماع عاجل للمجلس العسكري... ومصادر تحسم الجدل حول استمرار البرهان في منصبه

أوضحت مصادر عسكرية موقف رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، من البقاء في منصبه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء مفادها أن البرهان استقال، وربطت ذلك باختفائه عن المشهد السياسي منذ نحو أسبوع، وأنه تقدم باستقالته 3 مرات؛ ولم يتم قبولها.

وقالت المصادر إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، يمارس مهامه بصورة عادية وذلك بعد أن أدى صلاة الجمعة اليوم في مسجد القيادة العامة، وفقا لموقع "سوداني".

ولم يتوصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لاتفاق حول الفترة الانتقالية، والتي برزت فيها نقاط خلافية.

وعقد المجلس العسكري الانتقالي ليل الجمعة اجتماعا مستعجلا بوزارة الدفاع ناقش الأوضاع الأمنية بولاية الخرطوم، ومشاكل الخدمات بالولاية خاصة نقص الكهرباء والوقود وأزمة المواصلات، وضم الاجتماع القيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية، بجانب والي الخرطوم وإدارتي الكهرباء والمياه وقائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو، وفقا للمصدر ذاته.

وكان المجلس العسكري اعترض على تقليص اختصاصات مجلس السيادة رغم موافقته على أن يكون مختلط بين المدنيين والعسكريين وهو أمر ترفضه قوى الحرية والتغيير حيث تتمسك أن يكون المجلس رمزي بمهام تشريفية.

وحددت سكرتارية مشتركة مكونة من قبل المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير أبرز نقاط الخلاف حول وثيقة الإعلان الدستوري التي طرحتها الأخيرة، في ثلاث نقاط، تتصل برأس الدولة والسلطات والفترة الانتقالية.

وتعكف لجنة من قوى تحالف إعلان الحرية والتغيير على هيكلة التحالف بإعلان جسم موحد لإدارة التفاوض مع المجلس العسكري خلال المرحلة المقبلة بطريقة جديدة.

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 نيسان/أبريل الجاري، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.