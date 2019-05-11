عمان تعتزم فتح سفارتها في العراق

وذكرت الخارجية العرقية في بيان نشر على صفحتها في فيسبوك أن وزير الخارجية محمد علي الحكيم تسلم رسالة من نظيره العماني يوسف بن علوي يعرب فيها عن عزم سلطنة عمان إعادة افتتاح سفارتها، واستئناف عمل بعثتها الدبلوماسية لدى بغداد".

وتابع البيان أن "العراق يرى في هذه الخطوة أنها تعبر عن حرص الأشقاء في عمان على تعميق العلاقات الأخوية بين البلدين، والرغبة الجادة في تبادل التمثيل الدبلوماسي بما يحقق المصالح المشتركة، ويقوي أطر التواصل، والتعاون الثنائي".

وأضاف البيان "كما يعتقد العراق أن قرار السلطنة بإعادة افتتاح سفارة لها لدى بغداد يؤشّر إلى تطور إيجابي في الحضور العربي، ويساهم في تعزيز العمل المشترك".