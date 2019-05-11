حقيقة انسحاب "الحوثيين" من موانئ الحديدة

أعلنت جماعة "أنصار الله" أنها توافقت مع الأمم المتحدة على الانسحاب من ثلاث موانئ في الحديدة من جانب واحد بالتوافق مع المنظمة الدولية، في الوقت الذي ترى فيه حكومة هادي الأمر دعاية إعلامية تسبق اجتماع مجلس الأمن بحسب خبراء ومحللين.

وقال عبد الحفيظ الحطامي، الإعلامي والمراقب الميداني في الحديدة، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم السبت، إن الانسحاب الذي أعلن عنه الحوثيون من موانئ الحديدة هو الثالث من نوعه منذ انطلاق مشاورات السويد، حيث انسحب الحوثيون في المرات السابقة دون وجود مراقبين أو متابعين للعملية.

© AP Photo / Hani Mohammed الحكومة اليمنية تتهم "أنصار الله" بتقييد حركة لوليسغارد في الحديدة

وأضاف الحطامي "يبدو أن الأمم المتحدة وفق معلومات من داخل الحوثيين تشارك في هذا الانسحاب الثالث بفريق أممي وهو ما ترفضه الحكومة الشرعية، حيث يتم من جانب واحد وكان يفترض أن تطلب الأمم المتحدة من حكومة الرئيس هادي إرسال فريق للإشراف على العملية، فقد سبق وانسحبت جماعة الحوثي من ميناء الحديدة في يناير الماضي، حيث استبدلوا مسلحيهم بمسلحين تابعين لهم أيضا ولكن بلباس خفر السواحل".

وتابع المراقب الميداني "ترفض جماعة الحوثي عملية الانسحاب في وجود الطرف الثاني وهو حكومة الشرعية والتي حذرت الأمم المتحدة اليوم على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني من التورط في مثل هذه الأمور".

وأشار الحطامي إلى أن الحوثيين رفضوا الانسحاب وتنفيذ إعادة الانتشار الأول والثاني أمام لوليس جارد أمام اللجنة المشتركة، بالتالي هي تريد غطاء إعلامي أمام العالم ومجلس الأمن بأنها تسعى للسلام، وأنها عازمة على الانسحاب حتى من طرف واحد، من أجل إعطاء نفسها دفعة إعلامية قبيل انعقاد الجلسة الاعتيادية لمجلس الأمن حول اليمن خلال الأيام القادمة.

وتوصل وفدا الحكومة و"الحوثيين" في ستوكهولم، في ديسمبر/ كانون الأول 2018، برعاية أممية، إلى اتفاقات تهدف لتخفيف وطأة الصراع الدائر في البلاد على المدنيين وتهدئة القتال المتواصل منذ نحو أربع سنوات وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، على قرار أممي يدعم اتفاق السويد حول اليمن، ويأذن للأمين العام للأمم المتحدة، بنشر فريق مراقبين أولي في مدينة وموانئ الحديدة.