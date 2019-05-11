احتجاجات في بريطانيا... ماذا دار بين العاهل البحريني والملكة إليزابيث

التقى العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، خلال زيارته إلى المملكة المتحدة، وحضرا معا سباقا دوليا للفروسية.

وأكدت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أن الملكين التقيا في مضمار سباق القدرة بحديقة قلعة ويندسور الكبرى، وهي المقر الملكي في بريطانيا، وشاهدا معا مسابقات مهرجان ويندسور الملكي الدولي للفروسية، وذلك تلبية لدعوة الملكة إليزابيث.

© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED البحرين تعلق رسميا على مزاعم "الخلافات في الأسرة الحاكمة" بعد مكالمة أمير قطر

وأشارت الوكالة، إلى أن الملكين تبادلا خلال اللقاء المواقف حول "العلاقات التاريخية الممتازة والشراكة الوثيقة، والتعاون المثمر والتنسيق المشترك في جميع المجالات بين دولتيهما، كما بحثا مهرجانات سباقات القدرة المقامة في الدولتين".

وعلى هامش حضور المهرجان، تسلم الملك البحريني هدية من الجانب البريطاني، وهي عبارة عن كتاب يوثق مسيرة 20 عاما على توليه مقاليد الحكم.

وأفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، بأن دعوة ملك البحرين إلى المهرجان استدعت احتجاجات لدى بعض النشطاء الحقوقيين المقيمين في بريطانيا، متهمين سلطات المملكة باضطهاد المعارضة ومخالفة حقوق الإنسان.

كما استدعت، دعوة الملك إلى المهرجان انتقادات من قبل "الحملة ضد تجارة السلاح" و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" (Bird)، ومقره في لندن.