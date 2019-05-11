الجيش اللبناني يتسلم هبة من السلطات الفرنسية (صور)

تسلم الجيش اللبناني عتاد عسكري عبارة عن ناقلات جند مدرعة نوع (VAB HOT MEPHISTO) وعتاد تأليل، هبة من السلطات الفرنسية.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اللبناني في بيان أنه " بتاريخ السبت 11 أيار/أبريل 2019 تسلم الجيش اللبناني في مرفأ بيروت، بحضور عدد من الضباط، كمية من العتاد العسكري عبارة عن ناقلات جند مدرعة نوع (VAB HOT MEPHISTO)".

بتاريخه تسلّم الجيش اللبناني في مرفأ بيروت، بحضور عدد من الضباط، كمية من العتاد العسكري عبارة عن ناقلات جند مدرعة نوع (VAB HOT MEPHISTO)، بالإضافة إلى مستوعبات تحتوي على قطع بدل للآليات المذكورة، وعتاد تأليل، مقدمة هبةً من السلطات الفرنسية.https://t.co/aAHW443edq pic.twitter.com/sHvQFK7X8D — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 11, 2019

وأضاف البيان "بالإضافة إلى مستوعبات تحتوي على قطع بدل للآليات المذكورة، وعتاد تأليل، مقدمة هبة من السلطات الفرنسية".