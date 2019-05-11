بعد واقعتي تحرش بالنساء في السعودية... النيابة العامة تصدر بيانا تحذيريا عاجلا

أصدرت النيابة العامة السعودية، اليوم السبت، بيانا تحذيريا عاجلا، بعد تكرر واقعة التحرش بالنساء في السعودية في الأيام القليلة الماضية.

كشفت النيابة العامة السعودية عقوبة من جرائم التحرش، مشيرة إلى أن من يقدمها عليها يتعرض للسجن مدة تصل إلى عامين.

ويأتي تحذير النيابة السعودية، إثر رصد حالتي تحرش متفرقتين في المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

© AP Photo / Nariman El-Mofty السعودية تطور تطبيقا لمكافحة التحرش في المملكة... يحمل ميزة

وذكر بيان النيابة أن ‏جريمة التحرش تقترف بكل قول أوفعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية، مشيرة إلى أن عقوباتها هي السجن مدة تصل إلى عامين وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال.

وقالت النيابة إن الغرامة والعقوبة يتم تشديدها في حال تكرار الشخص لذات الأفعال أكثر من مرة.

وأصدر النائب العام، في وقت سابق، توجيهه بسرعة القبض على المتحرش بفتاة أثناء تسوقها بأحد المحال التجارية عن طريق الالتصاق بها عنوة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، السعودية، جاء ذلك بعد التثبت من المقطع من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة. وأوضحت النيابة العامة أنها ستقف بكل حزم في وجه مرتكبي جريمة التحرش والمطالبة بتطبيق أشد العقوبات على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم، وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.

وأثار مقطع فيديو وثق عملية تحرش جديدة، في مدينة الدمام شرقي السعودية، ضحيتها فتاة ترتدي العباءة السوداء ومنتقبة، غضبا بين مواطني المملكة.

أخي المواطن.أخي المقيم.

جريمة التحرش تقترف بكل قول أوفعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية وعقوباتها السجن مدة تبلغ إلى سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتشدد حال العود.#النيابة_العامة pic.twitter.com/6Bean2gvYj — النيابة العامة (@bip_ksa) May 11, 2019

وانتشر الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، وتظهر في الفيديو فتاة منتقبة داخل بقالة، وقد عمد أحد الموجودين في البقالة للالتصاق بجسمها خلال خروجها من المكان وسط صدمة واضحة بدت عليها من فعلته.

وأثار مقطع فيديو وثق عملية تحرش جديدة، في مدينة الدمام شرقي السعودية، ضحيتها فتاة ترتدي العباءة السوداء ومنتقبة، غضبا بين مواطني المملكة.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، وتظهر في الفيديو فتاة منتقبة داخل بقالة، وقد عمد أحد الموجودين في البقالة للالتصاق بجسمها خلال خروجها من المكان وسط صدمة واضحة بدت عليها من فعلته.