"الأمن والدفاع" توضح موقف العراق من استخدام أراضيه في هجمات ضد إيران

قال النائب فالح يونس عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، إن الوجود الأمريكي في العراق هو وجود شرعي بناء على طلب الحكومة العراقية.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن القواعد الأمريكية موجودة في المحافظات الغربية، وأنه رغم الخلاف الحاصل بشأن بقائها أو رحيلها، إلا أن الموقف الرسمي للعراق يؤكد عدم استخدام أراضيه في أعمال عسكرية ضد إيران ، أو استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في العراق.

وأوضح أن القوات الأمريكية في العراق قامت بتدريب القوات العراقية، كما أن هناك علاقات قوية بين البلدين في الفترات الأخيرة، وأن استخدام القواعد العسكرية ضد إيران أو العكس ستكون الخسائر الأكبر في العراق.

وأكد أن جميع الكتل السياسية في البرلمان تؤكد على أن العراق لن يكون مسرحا لعمليات متبادلة بين إيران والولايات المتحدة أو أي دولة أخرى.

تحذيرات

وفي وقت سابق حذرت صحيفة إسرائيلية من معركة كبرى على وشك الاندلاع في الخليج، قالت إن شرارتها الأولى يمكن أن تندلع في العراق، وأنها ستكون أكثر تكلفة وعنفا من حربي الخليج الأولى والثانية.

وتتجه إيران وأمريكا نحو تصعيد متواصل، خاصة بعدما أعلنت واشنطن إرسال حاملات الطائرات "أبراهام لنكولن" إلى الخليج، ردا على تهديدات إيرانية سابقة بإغلاق مضيق هرمز.

وأرسلت الولايات المتحدة الأمريكية حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، إلى الخليج لحماية مصالحها ومواجهة تهديد إيراني محتمل، في ذات الوقت الذي تقول فيه إيران إن جيشها في أهبة الاستعداد.