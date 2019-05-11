"ولي العهد الأردني" جامعا للقمامة…(بالصور)

نشر الديوان الملكي الأردني صورة للأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وهو يشارك في حماية البيئة.

وشارك الأمير الحسين بن عبد الله الثاني مع مجموعة من الشباب المتطوعين في الحملة الوطنية للنظافة العامة وحماية البيئة، التي تحمل شعار (بلدك بيتك).

وتأتي مشاركة ولي العهد الأردني ضمن حملات مبادرة "أردن النخوة".

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يشارك، في غابة حسبان، مجموعة من الشباب المتطوعين في الحملة الوطنية للنظافة العامة وحماية البيئة التي تحمل شعار (بلدك بيتك)، إحدى حملات مبادرة "أردن النخوة" #الأردن pic.twitter.com/qilKqUeLma — RHC (@RHCJO) May 11, 2019

وأكد الأمير الحسين خلال مشاركته الشباب الأردني في غابة حسبان، أهمية تشجيع العمل التطوعي "لخدمة الأردن وضرورة دعم قطاع السياحة من خلال الحفاظ على نظافة المواقع السياحية والأثرية والمرافق العامة والمتنزهات والغابات لتكون جاذبة للسياحة الداخلية، والسياح العرب والأجانب".

وتستهدف حملة النظافة العامة بعض المواقع السياحية والأثرية الواقعة ضمن مسار "درب الأردن السياحي"، إضافة إلى المتنزهات والغابات والمواقع العامة، التي يرتادها المتنزهون".