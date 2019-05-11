رئيس الوفد الوطني اليمن لمجلس الأمن: اثبتوا مصداقيتكم ولو لمرة

قال رئيس الوفد الوطني اليمن المفاوض، محمد عبد السلام، اليوم السبت، إنه من جانب واحد وبإشراف أممي، تمت اليوم خطوة في الحديدة تنفيذا لاتفاق استوكهولم.

وأكد عبد السلام في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن على الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن" يثبتوا مصداقيتهم ولو لمرة". وذلك بحسب "المسيرة نت".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad اليمن... حقيقة انسحاب "الحوثيين" من موانىء الحديدة

ووجه عبد السلام رسالة قوية للأمم المتحدة ومجلس الأمن ، قائلا:

أمامكم فرصة لإجبار الطرف الآخر على تنفيذ التزاماته، وبدلا من بيع الكلام أثبتوا ولو لمرة واحدة مصداقيتكم على الأرض".

وكان أعلن في وقت سابق من اليوم، العميد محمد القادري، عضو فريق التنسيق المشترك أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا التزامات المرحلة الأولى لإعادة الانتشار من الموانئ في الحديدة، وأن على الأمم المتحدة الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته.

ونقلت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم "أنصار الله"، عن عضو فريق الجماعة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار العميد محمد القادري، قوله:

نفذنا ما علينا من التزامات المرحلة الأولى لإعادة الانتشار وعلى الأمم المتحدة إلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته". وأضاف "هذه خطوة للسلام وهي مبادرة وجهت بها القيادة السياسية نأمل أن يتلقفها الطرف الآخر وينفذ ما عليه من التزامات بحسب اتفاق السويد.

وبدأت جماعة "أنصار الله" اليوم تنفيذ انسحاب أحادي الجانب من مرفأي الصليف وراس عيسى في الحديدة، وسط رفض من الحكومة اليمنية التي اعتبرته مخالفا لما تم الاتفاق عليه، بشأن تشكيل رقابة ثلاثية للتحقق من الانسحاب ونزع الألغام.

وكان مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، ترحيب رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحُديدة بإعلان جماعة "أنصار الله" عزمها القيام بإعادة الانتشار أحادي الجانب من موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى.