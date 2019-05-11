أمن الدولة السعودي يصدر بيانا عاجلا

قال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة إنه نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية تمكنت من القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر.

وتابع المتحدث أن الجهات المختصة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود خلية إرهابية تم تشكيلها حديثا تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

عاجل | #رئاسة_أمن_الدولة: تم توجيه النداءات لتلك العناصر لتسليم أنفسهم إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن الأمر الذي اقتضى التعامل بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين الموجودين في المحيط السكاني للموقع. #الإخبارية pic.twitter.com/gRpAqT7j5i — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١١ مايو ٢٠١٩

​وأوضح أنه "قد تمكنت التحريات وإجراءات الاستدلال من تحديد موقع عبارة عن شقة سكنية في حي سنابس ببلدة تاروت بمحافظة القطيف، اتخذتها عناصر تلك الخلية وكرا لهم ومنطلقا لأنشطتهم الإجرامية".

#رئاسة_أمن_الدولة: تمكنت التحريات وإجراءات الاستدلال من تحديد موقع عبارة عن شقة سكنية في حي سنابس ببلدة تاروت بـ #القطيف،اتخذت وكراً ومنطلقا لأنشطتهم الإجرامية،وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة الموقع في تمام العاشرة صباحا من يوم السبت ٦-٩-١٤٤٠هـ.#واس — واس (@spagov) ١١ مايو ٢٠١٩

​وأشار إلى أنه في ضوء هذه المعطيات "باشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة الموقع في تمام الساعة (10.00) العاشرة صباحا من اليوم السبت وتوجيه النداءات لتلك العناصر لتسليم أنفسهم إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن الأمر الذي اقتضى التعامل بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين الموجودين في المحيط السكاني للموقع".

وكشف المتحدث أن العملية أسفرت عن مقتل العناصر الإرهابية وعددهم ثمانية أشخاص، فيما لم يصب أي من الساكنين أو المارة بذلك الموقع أو رجال الأمن بأي أذى.

​وأكد على أن الجهات الأمنية المختصة ما تزال تباشر مهامها في الموقع وسيتم الإعلان لاحقا عن المستجدات.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية اليوم السبت مقاطع مصورة قالوا إنها لعملية أمنية قامت بها الجهات الأمنية السعودية في حي سنابس ببلدة تاروت بمحافظة القطيف.

اللهم احفظ شرفاء ومسالمين سنابس بتاروت ، وإقض على الإرهابيين وخلّص أهالي القطيف منهم pic.twitter.com/mR25Iid0Dj — جعفر الناصر (@afarNasser) ١١ مايو ٢٠١٩

​وهذه ليست العملية الأولى في منطقة القطيف إذ أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية في أبريل/ نيسان الماضي "مقتل اثنين من المطلوبين أمنيا، والقبض على اثنين آخرين في عملية استباقية في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية".