بالفيديو... وجبات إفطار باسم صدام حسين في دولة خليجية

وبحسب الفيديو المنشور عبر حسابات رغد صدام حسين الرسمية على موقعي "تويتر" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، فإن وجبات الإفطار وزعت في سلطنة عمان، إذ كتب عليها: "في ميزان حسنات صدام حسين المجيد من محبيه في عمان".

ويضيف موزع الوجبات بحسب مقطع الفيديو: "الله يعلم يا صدام إنك كبير الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة".

© AP Photo / DAVID FURST فيديو يعرض للمرة الأولى بصوت صدام حسين... ماذا طلب

يذكر أنه سبق لمواطن أردني أن قام قبل عامين بتوزيع كميات كبيرة من التمور، في شهر رمضان، قاصدا أن يكون الأجر في ذلك للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وفق قوله.

وقال المواطن الأردني فراس العجوري، إنه وزع التمور على الفقراء والمحتاجين لوجه الله، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.

وتابع أنه نحر في شهر رمضان 2016 عجلا، ووزع لحمه على الفقراء.