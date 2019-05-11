بالفيديو... وجبات إفطار باسم صدام حسين في دولة خليجية

وبحسب الفيديو المنشور عبر حسابات رغد صدام حسين الرسمية على موقعي "تويتر" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، فإن وجبات الإفطار وزعت في سلطنة عمان، إذ كتب عليها: "في ميزان حسنات صدام حسين المجيد من محبيه في عمان".
ويضيف موزع الوجبات بحسب مقطع الفيديو: "الله يعلم يا صدام إنك كبير الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة".
وقال المواطن الأردني فراس العجوري، إنه وزع التمور على الفقراء والمحتاجين لوجه الله، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.
وتابع أنه نحر في شهر رمضان 2016 عجلا، ووزع لحمه على الفقراء.
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