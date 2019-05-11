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00:09 12 مايو/ أيار 2019
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    تحرش جنسي و اعتداء و اغتصاب

    5 وقائع تحرش جنسي هزت السعودية في 2019

    © Sputnik . Igor Patrick
    العالم العربي
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    تسببت وقائع التحرش الجنسي في المملكة العربية السعودية في إصدار بيانات تحذيرية عاجلة، تكررت خلال الأيام القليلة الماضية.

    وقد أصدرت النيابة العامة السعودية، ظهر اليوم السبت، بيانا تحذيريا عاجلا، وليس أخيرا، بعد تكرار واقعة التحرش بالنساء في السعودية، والتي وصلت إلى 5 حالات منذ مطلع العام الجاري.

    كشفت النيابة العامة السعودية عن عقوبة جرائم التحرش الجنسي، مشيرة إلى أن من يقدم عليها يتعرض للسجن، مدة تصل إلى عامين.    

    ويأتي تحذير النيابة السعودية، اليوم السبت، إثر رصد حالتي تحرش متفرقتين في المنطقة الشرقية، خلال اليومين الماضيين، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

    الواقعة الأولى

    بيد أن أولى حالات التحرش الجنسي في المملكة العربية السعودية لهذا العام، بدأت في السادس من فبراير/شباط، حينما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر قيام شبان بالتحرش بفتيات في منطقة الطائف بالمملكة.

    ودفع هذا الفيديو إمارة مكة للتصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الواقعة.

    ونشرت الإمارة بيانا، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، على لسان المتحدث الإعلامي بشرطة مكة، قوله:

    تعرضت مجموعة من الفتيات للتحرش من قبل مجموعة من الأشخاص بجوار سوق جوري مول، بمحافظة الطائف، وبمتابعة الجريمة والبحث والاستدلال عن مرتكبيها، تم بتوفيق الله تحديد هويتهم والقبض عليهم.

    وتابع المتحدث في البيان: "عددهم أربعة سعوديين في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية".

    وأردف:

    وشرطة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة، بحق كل من يخالفها.

    الواقعة الثانية

    وجاءت واقعة التحرش الجنسي الثانية في المملكة، في التاسع من شهر فبراير/ شباط، حينما أثار فيديو انتشر مؤخرا، ويجمع رجل بامرأة في مكة، ضجة واسعة في السعودية.

    ويظهر الرجل في الفيديو، وهو يمسك المرأة ويعتدي عليها، ويدفع بها عنوة إلى داخل المنزل، بينما هي تبكي وتصرخ.

    ودشن الغاضبون من الفيديو، هاشتاغ بعنوان "#رجل_يعتدي_على_امرأة_بمكة"، والذي طالبوا من خلاله بملاحقة المعتدي وحماية حقوق المرأة في المملكة.

    وأكدت إمارة مكة على حسابها الرسمي في "تويتر"، أن الجهات الأمنية، بتوجيه من أمير مكة بالنيابة، بدر بن سلطان، ألقت القبض على الرجل، وإحالته إلى الجهات ذات العلاقة للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

    الواقعة الثالثة

    وحلت الواقعة الثالثة للتحرش الجنسي في المملكة، في السابع والعشرين من شهر فبراير/شباط، وهي الواقعة الثالثة في الشهر نفسه، أيضا، حينما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، في مقطع فيديو، لحظة تحرش شخص، بامرأة داخل مطعم في مدينة الرياض.

    وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إن إجراءات البحث والتحري من قبل إدارة التحريات والبحث الجنائي، أسفرت عن الكشف عن هوية المشتبه به، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

    وأضاف أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

    وأكدت شرطة الرياض، آنذاك، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة بحق كل من يخالفها، وشددت أن كل من يحاول الإخلال بالأمن وانتهاك حرمات الناس أو الاعتداء عليهم سيكون عرضة للمحاسبة والجزاء بكل حزم وصرامة.

    وفور انتشار حالات ووقائع التحرش الجنسي في المملكة، قام مجموعة من الشباب السعوديين، بتطوير تطبيق ذكي، لمكافحة التحرش والجريمة داخل بلادهم.

    ويحمل التطبيق الجديد اسم "كفى"، وتم إطلاقه من خلال منصة "صراحة"، التي يرأسها الشاب السعودي، زين العابدين عصام توفيق، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

    ويسعى توفيق من خلال تطبيقه إلى مساندة الموظفين بسرية تامة، للتغلب على مشكلات التحرش والتفرقة التحيز والنصب والاحتيال والفساد في الشركات، والإبلاغ عنها.

    وأشار زين العابدين توفيق إلى أنه أنشأ تطبيق "كفى" دون التفكير في تحقيق أي فوائد ربحية، وأنه تم إطلاقه بعد إجراء حديث مع شركائه بداخل شركة "مايكروسوفت" الأمريكية.

    ويعمل تطبيق "كفى" للشركة والموظف بالدخول في محادثة كتابية مباشرة كمجهولين، مع ضمان سرية معلومات الشركات والأفراد، من خلال إتاحة كود مخصص لكل شركة، وذلك لضمان ورود أي شكاوى من خارج الشركات.

    وأضاف توفيق أن تطبيق "كفى" بدأ في استخدامه أكثر من 500 شخص حول العالم.

    الواقعة الرابعة

    وحلت الواقعة الرابعة للتحرش الجنسي في المملكة، صباح اليوم السبت، الموافق الحادي عشر من شهر مايو/آيار، بينما أثار مقطع فيديو وثق عملية تحرش جديدة، في مدينة الدمام شرقي السعودية، ضحيتها فتاة ترتدي العباءة السوداء ومنتقبة، غضبا بين مواطني المملكة.

    وانتشر الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، وتظهر في الفيديو فتاة منتقبة داخل بقالة، وقد عمد أحد الموجودين في البقالة للالتصاق بجسمها خلال خروجها من المكان، وسط صدمة واضحة بدت عليها من فعلته.

    الواقعة الخامس

    وتزامنت الواقعة الرابعة والخامسة في يوم واحد، وهو اليوم، السبت، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مسجل، يظهر تحرش شاب بفتاة، قيل إنها داخل أحد المولات، بمنطقة تبوك في السعودية.

    وفور حدوث الواقعة الرابعة، صباح اليوم، أصدرت النيابة العامة السعودية، بيانا تحذيريا عاجلا، بعد تكرر وقائع التحرش بالنساء في السعودية، في الأيام القليلة الماضية.

    وكشفت النيابة العامة السعودية عقوبة من جرائم التحرش، مشيرة إلى أن من يقدم عليها يتعرض للسجن مدة تصل إلى عامين.    

    وقالت النيابة إن الغرامة والعقوبة يتم تشديدها في حال تكرار الشخص لذات الأفعال أكثر من مرة.

    انظر أيضا:

    بعد "متحرش الدمام"... تحرش جديد بفتاة في تبوك السعودية (فيديو)
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    الكلمات الدلالية:
    الاتصالات السعوية, التحرش الجنسي, الرياض, الجامعات السعودية, السعودية
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